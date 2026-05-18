Le immersioni subacquee richiedono l’uso di diverse tipologie di bombole, tra cui quelle a aria compressa, miscele di nitrox e trimix, oltre alle bombole con ossigeno ad alto contenuto, come l’ARO. Questi dispositivi vengono scelti in base alla profondità, alla durata e al tipo di immersione, garantendo la sicurezza degli operatori sott’acqua. Recentemente si sono verificati cinque decessi di italiani alle Maldive, legati all’equipaggio di uno yacht, una vicenda ancora sotto indagine.

In merito ai 5 italiani morti alle Maldive, per l'equipaggio dello yacht Duke of York, una delle imbarcazioni della società Luxury Yacht Maldives per il tour operator Albatros Top Boat, erano a disposizione bombole con il Nitrox Le immersioni subacquee si basano sull’uso di bombole con divers. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quali sono le bombole utilizzate dai sub nelle immersioni, dall’aria compressa alle miscele di nitrox e trimix all’ARO

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