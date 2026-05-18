Putin nel bunker e le manovre dei generali | il retroscena shock da Mosca
Durante il conflitto in Ucraina, si sono intensificate le voci e le indiscrezioni sulla situazione interna al Cremlino, con particolare attenzione ai movimenti di Vladimir Putin e alle attività dei suoi collaboratori militari. In diverse occasioni, fonti non ufficiali hanno riferito di incontri riservati e di spostamenti del leader in ambienti protetti. Le manovre dei generali e i cambiamenti nelle strategie militari sono stati osservati con attenzione da analisti e media. La questione della stabilità interna del potere russo resta al centro di numerose discussioni.
Nel pieno della guerra in Ucraina, attorno a Vladimir Putin tornano a moltiplicarsi indiscrezioni, retroscena e timori legati alla stabilità interna del Cremlino. Secondo quanto riportato da Dagospia e rilanciato dal tabloid britannico Daily Star, il presidente russo vivrebbe ormai in un clima di crescente paranoia, preoccupato non solo dagli attacchi ucraini ma soprattutto dalla possibilità di un colpo di Stato interno. L’ipotesi rilanciata nelle ultime ore è quella di un malcontento sempre più forte all’interno dell’esercito russo, dopo oltre quattro anni di guerra in Ucraina senza i risultati rapidi che Putin avrebbe inizialmente promesso. La paura dopo il caso Prigozhin. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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