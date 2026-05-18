Putin nel bunker e le manovre dei generali | il retroscena shock da Mosca

Durante il conflitto in Ucraina, si sono intensificate le voci e le indiscrezioni sulla situazione interna al Cremlino, con particolare attenzione ai movimenti di Vladimir Putin e alle attività dei suoi collaboratori militari. In diverse occasioni, fonti non ufficiali hanno riferito di incontri riservati e di spostamenti del leader in ambienti protetti. Le manovre dei generali e i cambiamenti nelle strategie militari sono stati osservati con attenzione da analisti e media. La questione della stabilità interna del potere russo resta al centro di numerose discussioni.

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