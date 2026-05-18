Pupo annulla il concerto | sua mamma è in fin di vita

Il 19 maggio, un cantante italiano aveva programmato un concerto a Napoli, ma ha deciso di annullarlo. La motivazione è legata alle condizioni di salute di sua madre, che si trova in condizioni critiche e in fin di vita. La notizia è stata comunicata attraverso un articolo pubblicato su Il Difforme. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulla durata del rinvio o su eventuali nuovi appuntamenti. La scelta di interrompere gli impegni pubblici è stata presa per stare vicino alla famiglia in un momento difficile.

Il 19 maggio Pupo era in attesa a Napoli per un concerto ma dovrà rimandarlo per stare accanto a sua madre che sta lottando tra la vita e la morte Con sinceritàPupoannuncia che deve rimandare il concerto del 19 maggio previsto a Napoli, perché sua mamma sta morendo. Ha 93 anni la signora Anna e già qualche giorno fa l’artista aveva annunciato, aLa Volta Buona,dove tra le lacrime aveva detto che era molto malata e stava per morire. Giorni fa aveva annunciato con grande gioia l’attesa per il concerto a Napoli del 19 maggio, oggiPuposui suoi social scrive: “Devo chiedere scusa a tutte le persone che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di martedì 19 maggio, al Teatro Acacia di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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