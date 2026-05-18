Pupo ha deciso di annullare il concerto previsto a Napoli, spiegando di non essere in condizioni di esibirsi. L’artista ha comunicato che desidera rimanere vicino alla madre, che ha 93 anni, perché si trova in condizioni di salute delicate. La decisione è stata presa per motivi personali e familiari, e non sono stati annunciati nuovi dettagli o date alternative. La notizia ha suscitato attenzione tra i fan e i media locali.

Pupo ha annullato il concerto previsto al Teatro Acacia di Napoli per stare accanto alla mamma Irene, 93 anni, malata di Alzheimer da sette anni e ormai nelle fasi finali della malattia. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio molto personale che ha commosso fan e pubblico: “Mia madre sta per andarsene”. Salta il concerto di Pupo a Napoli Dietro il personaggio televisivo e il volto storico della musica italiana, emerge il lato più intimo di Enzo Ghinazzi, profondamente legato alla famiglia e agli affetti personali. Pupo ha deciso di fermare temporaneamente la propria attività artistica per restare accanto alla mamma Irene, malata di Alzheimer da diversi anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pupo annulla il concerto a Napoli e annuncia che "mamma sta per andarsene": "Non sono nelle condizioni"

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