Pulizie con i volontari in tutti i municipi di Bari | 5 giorni d' iniziative dal San Paolo a Carbonara

Da baritoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per cinque giorni, volontari, associazioni e studenti hanno partecipato a iniziative di pulizia in diversi municipi di Bari, coinvolgendo zone come San Paolo e Carbonara. Durante le attività, sono stati raccolti rifiuti e svolti interventi di pulizia nelle aree pubbliche della città. Le operazioni hanno interessato più quartieri, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti accumulatisi e di migliorare la qualità degli spazi urbani. Le attività sono state coordinate in modo da coprire tutte le zone coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una pulizia straordinaria e la raccolta dei rifiuti in varie zone della città di Bari, con l'aiuto di volontari, associazioni e studenti. Nel capoluogo pugliese, dal 25 al 29 maggio, sarà attivo il progetto ‘The Custodians Plastic Race’, iniziativa nata per contrastare l'inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

"Chi comanda a Bari". Dal Libertà al San Paolo, l'impero degli StrisciuglioSe c'è un clan che più di ogni altro incarna l'ambizione di dominare l'intera città di Bari, quello è il clan Strisciuglio.

Aperta una nuova biblioteca. Con l’aiuto di dieci volontari sarà accessibile tutti i giorniTaglio del nastro nel giorno di Pasquetta per la nuova Biblioteca comunale di Castel San Niccolò.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web