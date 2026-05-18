Pulizie con i volontari in tutti i municipi di Bari | 5 giorni d' iniziative dal San Paolo a Carbonara
Per cinque giorni, volontari, associazioni e studenti hanno partecipato a iniziative di pulizia in diversi municipi di Bari, coinvolgendo zone come San Paolo e Carbonara. Durante le attività, sono stati raccolti rifiuti e svolti interventi di pulizia nelle aree pubbliche della città. Le operazioni hanno interessato più quartieri, con l’obiettivo di rimuovere i rifiuti accumulatisi e di migliorare la qualità degli spazi urbani. Le attività sono state coordinate in modo da coprire tutte le zone coinvolte.
Una pulizia straordinaria e la raccolta dei rifiuti in varie zone della città di Bari, con l'aiuto di volontari, associazioni e studenti. Nel capoluogo pugliese, dal 25 al 29 maggio, sarà attivo il progetto ‘The Custodians Plastic Race’, iniziativa nata per contrastare l'inquinamento da plastica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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