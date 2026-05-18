Puliamo la città Il piano di risanamento

Sarà presentata la giornata Puliamo Poggibonsi, nel corso della prossima assemblea del Forum Manutenzioni, Rigenerazione Urbana e Verde Pubblico. Appuntamento domani, martedì 19 maggio, alle 21 a Staggia Senese negli spazi di via del Pollaiolo, 6, dietro al Bar Italia. Uno dei punti all’ordine del giorno sarà relativo proprio all’illustrazione dei contenuti del progetto all’insegna della tutela ambientale per Poggibonsi. Un’operazione per il risanamento di varie superfici verdi in programma domenica 24 con ritrovo previsto alle 9,30 a Poggibonsi in piazza Mazzini (patrocinio dell’amministrazione comunale e adesione di tante associazioni presenti sul territorio allo speciale progetto). 🔗 Leggi su Lanazione.it

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