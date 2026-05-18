Pugnaloni 2026 trionfa Torre San Marco | Acquapendente incorona il mosaico della libertà | FOTO e VIDEO

Torre San Marco si è aggiudicata i Pugnaloni 2026 durante la Festa della Madonna del Fiore ad Acquapendente. Nella giornata conclusiva, il gruppo ha vinto il primo premio con un mosaico realizzato con elementi naturali come fiori e foglie. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre che hanno partecipato alla creazione di grandi opere artistiche, trasformando il centro storico con i loro lavori. Foto e video documentano l’evento e la premiazione finale.

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