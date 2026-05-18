Pugnaloni 2026 trionfa Torre San Marco | Acquapendente incorona il mosaico della libertà | FOTO e VIDEO
Torre San Marco si è aggiudicata i Pugnaloni 2026 durante la Festa della Madonna del Fiore ad Acquapendente. Nella giornata conclusiva, il gruppo ha vinto il primo premio con un mosaico realizzato con elementi naturali come fiori e foglie. La manifestazione ha coinvolto diverse squadre che hanno partecipato alla creazione di grandi opere artistiche, trasformando il centro storico con i loro lavori. Foto e video documentano l’evento e la premiazione finale.
È Torre San Marco a conquistare i pugnaloni 2026 di Acquapendente. Il gruppo si è aggiudicato il primo posto nella giornata conclusiva della Festa della Madonna del Fiore, dedicata a queste grandi opere che, realizzate con elementi naturali come fiori e foglie, ogni anno trasformano il centro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Acquapendente - Torre San Marco vince i Pugnaloni 2026 - I festeggiamenti
Sullo stesso argomento
Pugnaloni ad Acquapendente: dalla notte bianca alla festa finale, il programmaAcquapendente è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi e rappresentativi della sua identità culturale: i Pugnaloni, in programma in...
Guasto elettrico alla linea ferroviaria, evacuato un treno della Tua a Torre de' Passeri [FOTO-VIDEO]La circolazione ferroviaria è sospesa tra le stazioni di Bussi sul Tirino e Torre de' Passeri per verifiche tecniche alla linea elettrica.
Torre San Marco vince i Pugnaloni 2026, secondo Centro Porta della Ripa e terzo Barbarossa Leggi: https://www.tusciaweb.eu/2026/05/torre-san-marco-vince-pugnaloni-2026-secondo-centro-porta-della-ripa-terzo-barbarossa/ - Facebook facebook
Acquapendente celebra i Pugnaloni: il primo posto va a Torre San MarcoACQUAPENDENTE - Una domenica segnata dalla variabilità del tempo, ma illuminata dalla straordinaria qualità artistica dei mosaici floreali: Acquapendente arch ... etrurianews.it
Torre San Marco vince i Pugnaloni 2026, secondo Centro Porta della Ripa e terzo BarbarossaTorre San Marco vince i Pugnaloni 2026, secondo Centro Porta della Ripa e terzo Barbarossa. Acquapendente – Festa della Madonna del Fiore - Premio della giuria popolare al Centro Porta della Ripa e pr ... tusciaweb.eu