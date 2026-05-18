Prysmian punta agli USA | piano di acquisizioni miliardarie nella fibra

Prysmian ha annunciato un piano di acquisizioni nel settore della fibra ottica negli Stati Uniti, con investimenti che raggiungono diverse miliardi di euro. L’azienda ha identificato alcune società americane come obiettivi strategici per espandere la propria presenza nel mercato nordamericano. Questa operazione mira a rafforzare la posizione del gruppo nel settore delle infrastrutture di comunicazione. La notizia ha già avuto un impatto sulla quotazione in borsa, con variazioni nel prezzo delle azioni dell’azienda.

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