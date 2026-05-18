Provincia ecco tutte le liste per le elezioni del Consiglio
Per le elezioni del 7 giugno prossimo, sono state presentate cinque liste che concorrereanno per il rinnovo del Consiglio provinciale. In totale, sono 46 i candidati che si contendono 12 posti disponibili. Le candidature comprendono rappresentanti di diverse formazioni politiche, pronte a presentare i loro programmi agli elettori. Le liste sono state depositate ufficialmente, e ora si avviano le fasi di campagna elettorale prima del voto. La consultazione interesserà gli aventi diritto residenti nella provincia.
Cinque liste, per un totale di 46 candidati per 12 scranni da consigliere. È questo il piccolo esercito dei candidati alla carica di consigliere provinciale per le elezioni del 7 giugno prossimo. Il termine per la presentazione delle liste è scaduto alle 12 e quell’ora erano cinque appunto quelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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