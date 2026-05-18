Provincia ecco tutte le liste per le elezioni del Consiglio

Da latinatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per le elezioni del 7 giugno prossimo, sono state presentate cinque liste che concorrereanno per il rinnovo del Consiglio provinciale. In totale, sono 46 i candidati che si contendono 12 posti disponibili. Le candidature comprendono rappresentanti di diverse formazioni politiche, pronte a presentare i loro programmi agli elettori. Le liste sono state depositate ufficialmente, e ora si avviano le fasi di campagna elettorale prima del voto. La consultazione interesserà gli aventi diritto residenti nella provincia.

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Cinque liste, per un totale di 46 candidati per 12 scranni da consigliere. È questo il piccolo esercito dei candidati alla carica di consigliere provinciale per le elezioni del 7 giugno prossimo. Il termine per la presentazione delle liste è scaduto alle 12 e quell’ora erano cinque appunto quelle. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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