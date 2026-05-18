Provincia ecco tutte le liste per le elezioni del Consiglio

Per le elezioni del 7 giugno prossimo, sono state presentate cinque liste che concorrereanno per il rinnovo del Consiglio provinciale. In totale, sono 46 i candidati che si contendono 12 posti disponibili. Le candidature comprendono rappresentanti di diverse formazioni politiche, pronte a presentare i loro programmi agli elettori. Le liste sono state depositate ufficialmente, e ora si avviano le fasi di campagna elettorale prima del voto. La consultazione interesserà gli aventi diritto residenti nella provincia.

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