Prossimo sindaco di Arezzo chi sono i candidati

Arezzo si prepara alle elezioni comunali con diciotto liste e sei candidati alla carica di sindaco. Gli elettori sono chiamati alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio, con orario di chiusura alle 15. In caso di bisogno, un eventuale ballottaggio si svolgerà tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. La campagna elettorale si svolge in un clima di attesa per conoscere chi guiderà la città nei prossimi anni.

Diciotto liste e sei candidati alla poltrona di sindaco per la città di Arezzo. Gli aretini saranno chiamati a recarsi il voto domenica 24 e lunedì 25 maggio (fino alle 15), con eventuale turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno.Di seguito i nomi dei sei candidati sindaco, con le liste. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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