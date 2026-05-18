Pronostico Chelsea-Tottenham | i Blues ci vogliono credere

Martedì si disputerà la partita tra Chelsea e Tottenham, valida per la trentasettesima giornata di Premier League. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e vedrà scendere in campo le formazioni ufficiali, le quali sono state già annunciate. La stagione del Chelsea è stata caratterizzata da diverse difficoltà e risultati deludenti, mentre il Tottenham si presenta con notevoli ambizioni. La sfida si svolgerà allo stadio di casa dei Blues, con i due club che cercano punti importanti in vista delle ultime giornate di campionato.

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Chelsea-Tottenham è una partita della trentasettesima giornata di Premier League e si gioca martedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Definire deludente l’annata del Chelsea è dire poco. Nessun trofeo, la sconfitta in Fa Cup contro il City, e un decimo posto in classifica clamoroso per quello che, nella prima parte di stagione con Maresca in panchina cacciato a gennaio è stato il cammino. Il prossimo anno si ripartirà da Xabi Alonso. Che potrebbe anche ritrovarsi senza Coppe europee. Forse sarebbe un bene, ma siamo certi che i Blues ancora credono almeno alla Conference League. Serve vincerle entrambe, partendo dalla sfida contro il Tottenham di martedì sera, per riuscirci. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Chelsea-Tottenham: i Blues ci vogliono credere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chelsea in crisi: il Port Vale sfida i Blues a Stamford BridgeStamford Bridge si prepara a ospitare uno scontro che sulla carta sembra una disparità assoluta, ma che nella realtà della FA Cup nasconde dinamiche... Brighton – Chelsea 3-0: i Blues perdono la quinta partita consecutiva in campionato2026-04-21 22:57:00 Il web non parla d’altro: Il miserabile periodo di forma del Chelsea è continuato all’Amex Stadium mentre le sue aspirazioni alla... Pronostico Chelsea vs Tottenham – 19 Maggio 2026Il match di Premier League tra Chelsea e Tottenham si disputerà il 19 Maggio 2026 alle 21:15 allo storico Stamford Bridge. Una sfida di grande fascino, con ... news-sports.it