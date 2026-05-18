Nella sfida tra Brescia e Casarano, valida per i playoff di Serie C, il club lombardo sembra aver messo un'ipoteca sulla qualificazione alla semifinale. La partita rappresenta un passaggio importante nel percorso di entrambe le squadre, che si contendono un posto tra le migliori del torneo. La sfida si svolge in un contesto di grande attesa, con i tifosi pronti a seguire l'incontro che potrebbe già indirizzare le sorti della qualificazione. La partita viene trasmessa in diretta e accessibile a tutti gli appassionati.

Brescia-Casarano è una una partita dei playoff di Serie C: formazioni, pronostico e dove vederla Il Brescia ha più di un piede e mezzo nella semifinale playoff di Serie C. Nella gara di ritorno, i lombardi, devono solamente gestire il tre a zero conquistato in trasferta contro il Casarano. Una partita che non è mai stata davvero in discussione. (Profilo Instagram Union Brescia) – Ilveggente.it Che il divario ci fosse tra le rose dei due club si sapeva. Poi, il campo, è sempre l’ultimo che parla e forse nessuno si aspettava che il Brescia potesse dilagare in questo modo. Nello spazio di un’ora i biancoblu ospiti sono riusciti a chiudere la contesa. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Brescia-Casarano: la qualificazione è cosa fatta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Pronostico Millwall-Hull: la finale è cosa fattaMillwall-Hull è una partita di ritorno della semifinale dei playoff per la promozione.

Pronostico Villarreal-Siviglia: la salvezza è cosa fattaVillarreal-Siviglia è una gara della trentaseiesima giornata della Liga e si gioca mercoledì: dove vederla, formazioni, pronostico Non perde dal 24...

Tris del Brescia al Capozza: al Casarano ora serve una nuova impresaNell’andata dei quarti di finale del playoff nazionale di serie C i padroni di casa subiscono un duro colpo dai lombardi che indirizzano pesantemente la qualificazione: mercoledì al Rigamonti il rit ... lecceprima.it

Troppo Brescia per il Casarano: 3-0 al CapozzaIl sogno è finito? Chissà, mai dire mai col Casarano. Al Capozza, però, è passato il Brescia dell'ex Lecce Eugenio Corini. E' finita 3-0 una ... quotidianodipuglia.it