Pronostico Ascoli-Potenza | bianconeri favoriti

Nella sfida dei playoff di Serie C tra Ascoli e Potenza, è l’Ascoli ad essere considerato il favorito. La partita si svolge tra due squadre che si affrontano in un momento importante della stagione, con l’obiettivo di avanzare nel torneo. La partita si gioca in un contesto di eliminazione diretta, e i tifosi sono pronti a seguire l'incontro. La gara sarà trasmessa su piattaforme dedicate, offrendo la possibilità di assistere all’evento in diretta.

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Senza dubbio è l’Ascoli che parte favorito in questo match. Non solo per il pareggio della gara d’andata che permette alla squadra bianconera di poter avere la possibilità del doppio risultato in casa (senza supplementari) per approdare in semifinale. Ma anche per quello che si è visto a Potenza. Ha dimostrato di avere un grosso carattere l’Ascoli, non subendo intanto mai un tiro nello specchio della porta, e rischiando in più di un’occasione di mettere in discesa totale il match di ritorno. Maggiore possesso palla, più calci d’angolo battuti, zero cartellini gialli: insomma, se i bianconeri avessero vinto, rimanendo ai numeri, non avrebbero rubato nulla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Ascoli-Potenza: bianconeri favoriti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ascoli all’assalto dei playoff. Stasera a Potenza il primo round Potenza-Ascoli, scontro di tattiche: De Giorgio sfida Tomei? Punti chiave Chi vincerà il duello tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3? Come influirà l'assenza di Cucchietti sulla difesa del Potenza? Quale giocatore... Diretta | Potenza Ascoli (risultato finale 0-0): Gori colpisce il palo su rigore (oggi 17 maggio 2026)Le informazioni sulla diretta Potenza Ascoli, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, quote e possibile esito finale ... ilsussidiario.net Potenza-Ascoli, probabili formazioni della sfida tra Leoni e PicchioL'Ascoli si prepara a sfidare il Potenza nel match d'andata del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C in programma domani sera alle 20:00 allo stadio Viviani. Saranno 550 i tifosi bianconer ... picenotime.it