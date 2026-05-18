Pronostici Arsenal-Burnley | marcatore e tiri in porta

Nella partita tra l'Arsenal e il Burnley, l'Arsenal cerca di avvicinarsi alla vetta della classifica. La squadra di casa affronta un avversario che ha già retrocesso e ha bisogno di punti per migliorare la propria posizione. Durante il match, si prevede che l'Arsenal tenterà numerosi tiri in porta e che alcuni giocatori potrebbero essere i marcatori più probabili. La sfida rappresenta un'occasione importante per l'Arsenal di conquistare una vittoria e consolidare la propria posizione in classifica.

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Pronostici Arsenal-Burnley: contro una squadra retrocessa la truppa di Arteta si gioca la possibilità di avvicinarsi al titolo. Ecco gli uomini decisivi La Premier League non è mai stata così vicina per l’Arsenal. Manca pochissimo per brindare. E il sogno si potrebbe realizzare anche nel mezzo della settimana se lunedì sera la truppa di Arteta dovesse vincere e il City perdere contro il Bournemouth che sogna un posto in Champions. E nel pronostico di quella partita vi spieghiamo come. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Padroni del proprio destino i Gunners. Qualcosa di veramente importante. Un lunedì sera che si prospetta di molta gioia per i tifosi londinese che affrontano un Burnley ormai retrocesso e che non sarà in grado di tenere testa a una squadra che ormai ha capito quello che vuole. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Arsenal-Burnley: marcatore e tiri in porta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostici Burnley-Manchester City: marcatore e tiri in portaPronostici Burnley-Manchester City: la squadra di Guardiola ha riaperto il campionato con la vittoria sull’Arsenal. Pronostici Arsenal-Sporting CP: marcatore e tiri in portaPronostici Arsenal-Sporting CP, tutto ancora in bilico dopo la vittoria risicata dei Gunners a Lisbona targata Havertz. Pronostici Arsenal - Burnley: i Gunners puntano a una vittoria agevoleIn questo articolo si possono trovare i pronostici Arsenal - Burnley, le quote dei bookmakers e le probabili formazioni del match ... goal.com Pronostico Arsenal-Burnley, Gunners a caccia di un successo rotondo contro i già retrocessi ClaretsPenultima giornata di Premier League, con una vittoria nel Monday night Arteta va a più 5 sul Manchester City di Guardiola ... tuttosport.com