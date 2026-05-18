Progetto stadio come integrarlo con il resto della città?

Un progetto per lo stadio, che ha appena concluso tutte le procedure burocratiche, si prepara a partire con l'apertura dei cantieri. Il giornalista Andrea Avato ha presentato questa proposta ai sei candidati, chiedendo loro come intendano inserirla nel contesto urbano circostante. La discussione si concentra sulla relazione tra il nuovo impianto e il resto della città, senza ipotesi o valutazioni, ma solo con l’obiettivo di conoscere le proposte concrete di ciascun candidato.

Il giornalista Andrea Avato ha sottoposto all'attenzione dei sei candidati il progetto stadio, recentemente giunto alla conclusione dell'iter burocatico e pronto all'avvio del cantiere. Il piano di riqualificazione dell'area non riguarda solo il calcio ma un intero quartiere con parcheggi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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