Produzione musicale contemporanea | continuano i Laboratori galattici

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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SAN VITO DEI NORMANNI -  Continuano a San Vito dei Normanni i "Laboratori galattici", nell'ambito del Nodo Galattica. Giovedì 22 e domenica 24 maggio 2026, avrà luogo "Sound Lab, Produzione musicale, beat, registrazione e creatività digitale", due eventi dedicati a chi vuole avvicinarsi al mondo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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