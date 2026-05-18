Produzione musicale contemporanea | continuano i Laboratori galattici

SAN VITO DEI NORMANNI - Continuano a San Vito dei Normanni i "Laboratori galattici", nell'ambito del Nodo Galattica. Giovedì 22 e domenica 24 maggio 2026, avrà luogo "Sound Lab, Produzione musicale, beat, registrazione e creatività digitale", due eventi dedicati a chi vuole avvicinarsi al mondo. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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