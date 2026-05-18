Processo Maradona ancora tensione in aula | la figlia Giannina vede le foto dell’autopsia e piange Scontro con il neurochirurgo

Nel corso del secondo processo sulla morte di Diego Armando Maradona, si sono verificati nuovi momenti di tensione in aula. La figlia del calciatore ha osservato le foto dell’autopsia e si è commossa, piangendo. Durante l’udienza si è anche verificato uno scontro tra alcuni presenti e il neurochirurgo coinvolto nel caso. Le udienze continuano con questo clima di nervosismo e confronti diretti tra le parti.

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Altri momenti di forte tensione nel corso del secondo processo sulla morte di Diego Armando Maradona. Questa volta durante la decima udienza, quando in tribunale sono state proiettate le fotografie dell’autopsia dell’ex fuoriclasse argentino. Le immagini, mostrate dal neurochirurgo Leopoldo Luque, hanno scatenato la reazione di Gianinna Maradona, che è scoppiata a piangere arrivando a un acceso scontro verbale con il medico, come già era successo ad aprile. La situazione ha costretto i giudici a interrompere temporaneamente l’udienza. Il clima era già diventato molto teso il giorno precedente, quando anche Verónica Ojeda aveva attaccato verbalmente Luque in aula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Processo Maradona, ancora tensione in aula: la figlia Giannina vede le foto dell’autopsia e piange. Scontro con il neurochirurgo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Processo Maradona, la figlia del campione Giannina accusa il neurochirurgo. Le lacrime dopo l’ascolto dei messaggi vocaliMomenti di forte tensione nell’aula del tribunale di San Isidro, a Buenos Aires, dove è in corso il processo per la morte di Diego Armando Maradona. Morte Maradona, la figlia Giannina in lacrime al nuovo processoMomenti di tensione e commozione oggi durante la terza udienza del processo in corso nel tribunale di San Isidro (Buenos Aires) contro i sette... Processo per la morte di Maradona, il medico: Con un semplice diuretico si sarebbe salvato in 48 oreIl dottor Schiter accusa l'entourage per la mancata diagnosi dell'insufficienza cardiaca. Tensione in aula: la figlia Gianinna lascia il tribunale tra le urla dopo la proiezione choc delle foto dell'a ... corriere.it Maradona poteva salvarsi: la testimonianza al processo sulla morte del Pibe de OroIl medico Mario Schiter ha raccontato in aula che bastava una terapia con diuretici per migliorare le condizioni di Diego Armando Maradona in poche ore ... fanpage.it