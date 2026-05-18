Processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio prof Nicola Bellantuono

La Chiesa di Foggia-Bovino ha avviato ufficialmente il processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio, il professor Nicola Bellantuono, noto medico chirurgo. La procedura riguarda il riconoscimento della sua santità e si inserisce in un percorso che coinvolge diverse fasi, tra cui l'indagine sulla sua vita e le sue virtù. La decisione di iniziare questa causa è stata comunicata ufficialmente dalle autorità ecclesiastiche competenti.

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PROCESSO DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE DEL SERVO DI DIO Prof. NICOLA BELLANTUONO (Medico Chirurgo) del Servo di Dio Prof. Nicola Bellantuono, medico chirurgo, docente universitario, primario Venerdì 22 maggio p.v., alle ore 16,30, presso la Chiesa San Giovanni di Dio del Policlinico di Foggia, alla presenza di mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino Chi fosse in possesso di scritti e testimonianze del Servo di Dio prof. Nicola Bellantuono . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Processo di beatificazione e canonizzazione del Servo di Dio prof. Nicola Bellantuono ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Sessione Processo diocesano di Beatificazione e Canonizzazione Servo di Dio Teodoro D'Amici Sullo stesso argomento Beatificazione e canonizzazione di monsignor Luigi GiussaniNel giorno della Solennità dell’Ascensione del Signore, giovedì 14 maggio 2026, si chiude la fase diocesana del processo di Beatificazione e... Marco Gallo, l’arcivescovo Delpini avvia l’iter del processo di beatificazione per il 17enneMilano, 5 marzo 2026 – Si apre ufficialmente l’inchiesta diocesana della causa di beatificazione e canonizzazione di Marco Gallo, ragazzo monzese... Perché don Giussani non annoiava mai i suoi interlocutori. Si chiude la fase diocesana del processo di beatificazione del prete da cui è nata Cl. Un uomo con una profonda fiducia nel dialogo comune, capace di trasformare la parola in gesto - di @gmaddal3 x.com Basilica del Santissimo Sacramento, Buenos Aires, Argentina reddit Don Giussani, si chiude la fase diocesana della causa di beatificazioneNella Basilica di Sant’Ambrogio, in migliaia con l’arcivescovo Delpini per la celebrazione della liturgia dei Vespri a chiusura della fase diocesana del processo di beatificazione del sacerdote ... rainews.it Beatificazione e canonizzazione di monsignor Luigi GiussaniConclusione della fase diocesana del processo di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Mons. Luigi Giussani. bergamonews.it