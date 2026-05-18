Nel processo riguardante il gruppo Askatasuna, l’accusa si prepara a presentare nuove argomentazioni per contestare la decisione della corte. La discussione si concentra sulla possibilità di dimostrare l’esistenza di una struttura criminale organizzata e sui nuovi elementi che la Procura intende utilizzare per richiedere il ribaltamento della sentenza precedente. La discussione in aula si svolge alla presenza delle parti coinvolte, con l’obiettivo di chiarire i punti chiave della vicenda giudiziaria.

? Punti chiave Come può l'accusa dimostrare l'esistenza di una struttura criminale organizzata?. Quali nuovi elementi porteranno la Procura a ribaltare la sentenza precedente?. Perché i giudici hanno distinto tra lotta politica e associazione a delinquere?. Cosa riveleranno le intercettazioni sulla gestione interna degli spazi occupati?.? In Breve Indagini condotte tra il 2019 e il 2021 su eventi dal 2009 a oggi.. Mobilitazioni coinvolte includono G8 universitario 2009 e proteste No Tav 2011.. Intercettazioni riguardano spese Covid, campeggi No Tav e gestione Spazio Popolare Neruda.. Dibattimento tocca legami con cooperative e occupazione corso Regina Margherita a Torino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo Askatasuna: l’accusa punta a ribaltare la sentenza in aula

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