Pro Vita critica le Diocesi che avallano le Veglie Arcobaleno

Pro Vita ha espresso critiche nei confronti delle Diocesi che hanno sostenuto le Veglie Arcobaleno. La posizione dell'associazione si concentra su alcune tematiche affrontate durante gli eventi, tra cui l’approvazione delle identità di genere, l’adozione e il matrimonio tra persone dello stesso sesso, oltre a pratiche sessuali di varia natura e l’uso di tecniche di procreazione assistita come l’utero in affitto. L’organizzazione ha inoltre contestato la diffusione di contenuti relativi alla teoria gender rivolti ai minori.

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«L’approvazione dell’identità di genere, dell’adozione per coppie dello stesso sesso, del matrimonio egualitario, di pratiche sessuali “di ogni genere”, finanche dell’utero in affitto e della propaganda gender per minori. Sono tutte posizioni che contraddicono il rispetto della vita umana, dei diritti dei bambini, il riconoscimento della famiglia naturale o una sana etica della sessualità umana. Peraltro, tali posizioni sono antitetiche anche al Magistero della Chiesa e alla morale cattolica, come confermano anche le parole di Papa Leone XIV, che ha affermato che “su gay e persone trans la dottrina della Chiesa non cambia”, in un’intervista contenuta nel libro biografico in uscita lo scorso febbraio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Pro Vita critica le Diocesi che avallano le Veglie Arcobaleno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video When Christmas Becomes a Battleground Sullo stesso argomento Le femministe: «Fuoco a Pro vita»In occasione dell’8 marzo Non una di meno intona cori da anni Settanta, precisando che le sedi dei pro life vanno incendiate «con loro dentro, sennò... Leggi anche: Ennesima provocazione di Pro Vita per l’8 marzo: manifesti transfobici per le città In piena tempesta ormonale non sono casti neanche i seminaristi. Questo consesso di fanatici cattolici è fuori dalla realtà e un po' anche fuori di testa, se pensa sia un errore dare informazioni corrette, che invece servono per evitare problemi dando aiuto. x.com Dove posso trovare dei coupon?, sono nuovo in questo, inizierò con la produzione musicale e voglio cominciare nel migliore dei modi avendo Pro Tools reddit Giuste le parole del Vescovo. L’associazione Pro Vita & Famiglia critica la manifestazioneAncora botta e risposta in vista del Toscana Pride di sabato prossimo. Accogliamo con gratitudine le parole di Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo di Lucca, indirizzate all’organizzatrice del Gay ... lanazione.it