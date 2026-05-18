Primo posto fra trentasei società il Clt nuoto vince il secondo trofeo Città di Anzio
Il Clt Nuoto si è aggiudicato il secondo Trofeo Città di Anzio, posizionandosi al primo posto nella classifica finale tra trentasei società partecipanti. La competizione si è svolta in due giornate, durante le quali la squadra ha dimostrato ottime prestazioni collettive. La vittoria rappresenta un risultato significativo per il team, che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo alla fine della manifestazione. La competizione si è conclusa con questo importante successo per il Clt Nuoto.
La squadra gialloblu ha conquistato il primo posto nella classifica finale a squadre, al termine di due giornate caratterizzate da ottime prestazioni collettive Si è concluso con un importante successo per il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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