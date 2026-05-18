Primo posto fra trentasei società il Clt nuoto vince il secondo trofeo Città di Anzio

La squadra di nuoto si è aggiudicata il primo posto nella classifica finale tra trenta sei società partecipanti, vincendo il secondo trofeo Città di Anzio. La competizione si è svolta in due giornate, durante le quali la squadra ha mostrato ottime prestazioni collettive. La vittoria rappresenta un risultato importante per il team, che ha ottenuto il massimo punteggio complessivo al termine delle prove. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerose società provenienti da diverse regioni.

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