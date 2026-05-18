Luca Signorelli, residente a Modena, ha riferito di essere stato testimone di un episodio violento nel centro della città. Racconta di aver sentito un forte boato prima di vedere sangue e feriti ovunque. L'evento si è verificato durante una passeggiata, lasciando Signorelli ancora scosso e incapace di dormire. La descrizione degli eventi richiama scene di conflitti armati, e lui stesso ha paragonato quanto accaduto a situazioni di guerra in zone di conflitto.

Non riesce ancora a dormire Luca Signorelli e ciò non stupisce. L'altro giorno si trovava a passeggiare tranquillamente nel centro di Modena quando si è ritrovato nel mezzo di quello che lui stesso ha descritto come “scene degne di Beirut, di Gaza, delle guerre più terribili”. Domenica sera il tecnico di automazione industriale - attualmente impegnato in un concorso per diventare insegnante tecnico di laboratorio - è stato ospite di Mario Giordano a “Fuori dal coro”, su Rete 4, dove ha ripercorso quei drammatici momenti con voce ancora segnata dallo choc. “Adesso sto meglio, mi sto riprendendo”, ha esordito rispondendo alla prima domanda del conduttore, che lo aveva accolto chiedendogli semplicemente come stesse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Prima un boato poi sangue ovunque". Il racconto dell'eroe di Modena

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