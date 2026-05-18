Prima di Football Manager c’era Kevin Toms | il ritorno dello storico manageriale calcistico del 1982
Prima di Football Manager, il videogioco di simulazione calcistica più noto, c’era Kevin Toms, creatore di un titolo manageriale nel 1982. Questo gioco rappresentò una delle prime esperienze di gestione sportiva digitale, aprendo la strada a un genere che ha continuato a evolversi nel tempo. Oggi, Football Manager si distingue per un database estremamente dettagliato e funzionalità avanzate che consentono di analizzare ogni aspetto del calcio. La sua diffusione ha portato a lunghe sessioni di gioco, spesso considerate un vero e proprio impegno.
Football Manager oggi è sinonimo di database infiniti, scouting ossessivo, tattiche elaborate e migliaia di ore buttate — o investite, dipende dai punti di vista — davanti a un monitor. Ma molto prima della serie moderna sviluppata da Sports Interactive, esisteva già un altro Football Manager. E nel 2026, a sorpresa, sta tornando. La storia dietro il primo Football Manager è quasi più interessante del gioco stesso. Kevin Toms iniziò infatti a sviluppare il progetto quando aveva appena undici anni, partendo da un gioco da tavolo ispirato a Soccerama, simulazione calcistica pubblicata nel 1968. Le prime versioni vennero costruite utilizzando cartoncini recuperati dalle confezioni dei cereali e mazzi di carte vuoti. 🔗 Leggi su Esports247.it
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