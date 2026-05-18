Prima di Football Manager c’era Kevin Toms | il ritorno dello storico manageriale calcistico del 1982

Prima di Football Manager, il videogioco di simulazione calcistica più noto, c’era Kevin Toms, creatore di un titolo manageriale nel 1982. Questo gioco rappresentò una delle prime esperienze di gestione sportiva digitale, aprendo la strada a un genere che ha continuato a evolversi nel tempo. Oggi, Football Manager si distingue per un database estremamente dettagliato e funzionalità avanzate che consentono di analizzare ogni aspetto del calcio. La sua diffusione ha portato a lunghe sessioni di gioco, spesso considerate un vero e proprio impegno.

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