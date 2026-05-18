Prima categoria l’andata dei playout Il derby finisce in parità

Nella prima giornata dei playout di prima categoria, il derby tra le due squadre si è concluso con un pareggio. La partita si è conclusa con il risultato di uno a uno, con i gol che sono stati segnati nel corso del secondo tempo. La formazione di casa ha schierato in campo Biagioni tra i pali e Sommovigo in difesa, sostituito a metà secondo tempo da Billi. La squadra ospite ha risposto con Dascanio e altri giocatori titolari, senza riuscire a trovare la rete vincente.

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