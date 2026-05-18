Prima categoria l’andata dei playout Il derby finisce in parità
Nella prima giornata dei playout di prima categoria, il derby tra le due squadre si è concluso con un pareggio. La partita si è conclusa con il risultato di uno a uno, con i gol che sono stati segnati nel corso del secondo tempo. La formazione di casa ha schierato in campo Biagioni tra i pali e Sommovigo in difesa, sostituito a metà secondo tempo da Billi. La squadra ospite ha risposto con Dascanio e altri giocatori titolari, senza riuscire a trovare la rete vincente.
Bolanese 1 Bru.Borg. 1 BOLANESE: Biagioni, Sommovigo (56’ Billi), Dascanio (78’ Maggiani), Gervasi, Briselli, Beggiato, Deidda (67’ Lapperier), Castellanotti A., Colombo, Tacchini, Macchini (51’ Cecchinelli). All. Neri. BRU.BORG: Bleve, Baccelli, Mozzachiodi, Pellistri, Ferrari, Quaranta, Di Martino, Esposito (67’ Del Vigo L.), Gavini (16’ Lazzari, dall’ 87’ Fiocchi), Cidale. Fagandini (73’ Mette). All. Lunghi. Arbitro: Viviani di Genova. Reti: 89’ Tacchini, 95’ Baccelli. Note: espulsi al 18’ Ferrari e al 63’ Briselli. BOLANO – La gara d’andata dei playout del girone D di Prima categoria si chiude sull’1-1 tra Bolanese e Bru.Borg. Il derby della Valdivara vede al 18’ Andrea Castellanotti calciare fuori un rigore, assegnato a causa di un fallo in area di Ferrari (espulso nell’occasione) su Colombo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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