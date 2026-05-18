Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso al Punto di Scambio Virtuale (PSV) il 17 maggio 2026 è di 0,468 euro per standard metro cubo. Questa cifra rappresenta il valore medio del gas in quella giornata, offrendo un’indicazione sul mercato attuale. I prezzi del gas all’ingrosso possono variare nel tempo e sono influenzati da diversi fattori di mercato, ma questa è la cifra registrata in quella data specifica.

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Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 17 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,468 €Smc. Questo valore è ottenuto convertendo il prezzo di 49,72 euroMWh secondo il coefficiente di conversione standard (1 MWh? 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del gas al PSV ha mostrato una tendenza al rialzo dopo una fase di relativa stabilità e leggera flessione. Dal minimo di 42,51 euroMWh (0,397 €Smc) registrato il 10 Maggio 2026, si è assistito a una progressiva risalita, culminata nel valore attuale di 49,72 euroMWh (0,468 €Smc) del 17 Maggio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrossoQuanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 17 Maggio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio ... quifinanza.it Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta energetica delle famiglie italiane. Seguire l’andamento quotidiano del mercato può ... quifinanza.it Come previsto la #bolletta del gas in tutela cala del 7,6% rispetto a marzo 26. Variazione dovuta a diminuzione materia prima (-5,9%) e calo altri oneri (-1,7 %). Diminuzione simile per offerte variabili su mercato libero. Prezzo del gas scende a 1,2105 €/Smc x.com