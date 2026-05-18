Previsioni meteo Torino ancora pioggia e grandine lunedì 18 maggio poi cambia tutto | quando torna il sole attesi i primi 30°C della stagione

Per lunedì 18 maggio, le previsioni indicano ancora pioggia e grandine sulla città, con un clima molto instabile. Dopo questa giornata, le condizioni meteorologiche dovrebbero migliorare, portando un incremento delle temperature. Nei giorni successivi, si prevede un ritorno del sole e la possibilità di raggiungere i primi 30°C della stagione. La seconda metà di maggio si presenterà più vicina alle medie stagionali, dopo due settimane caratterizzate da venti forti, precipitazioni e temperature minime inferiori ai 10°C.

Le seconda metà del mese di maggio sarà decisamente più in linea con le medie stagionali. Dopo le prime due settimane del mese segnate dalle forti raffiche di vento, dalla pioggia e da temperature minime sotto i 10° gradi, lo sbalzo termico lo si avvertirà ancora di più. Torna il sole in città, e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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Previsioni meteo per l'Italia per domani, martedì 14 aprile 2026! Forti temporali.

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