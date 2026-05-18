Previsioni meteo per la settimana | perturbazione passeggera prima del bel tempo

Questa settimana nella zona pisana si prevede un tempo variabile, con temperature ancora basse e vento, accompagnate da qualche pioggia. È prevista una breve perturbazione che si sposterà da nord, prima di un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Le previsioni meteo indicano che, dopo questa fase di instabilità, il cielo si rasserenarà e le temperature si manterranno in rialzo. La situazione durerà alcuni giorni prima di stabilizzarsi completamente.

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