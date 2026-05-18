Previsioni meteo per la settimana | perturbazione passeggera prima del bel tempo

Da pisatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana nella zona pisana si prevede un tempo variabile, con temperature ancora basse e vento, accompagnate da qualche pioggia. È prevista una breve perturbazione che si sposterà da nord, prima di un ritorno a condizioni più stabili e temperature in aumento. Le previsioni meteo indicano che, dopo questa fase di instabilità, il cielo si rasserenarà e le temperature si manterranno in rialzo. La situazione durerà alcuni giorni prima di stabilizzarsi completamente.

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Ancora fresco e ventilazione, con qualche pioggia, prima di un rialzo delle temperature. E' il trend che attende l'area pisana secondo 3bmeteo, con una breve perturbazione in transito da nord. Per il quadro nazionale infatti, il meteorologo Carlo Migliore spiega: "Pian piano nel corso dei. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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