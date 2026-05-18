Previsioni meteo per Avellino – 19 maggio 2026

Il 19 maggio 2026, il cielo sopra Avellino sarà in gran parte sereno, con poche nuvole sparse. Durante le ore centrali della giornata, si formeranno addensamenti più compatti che porteranno deboli piogge. Le temperature si manterranno stabili, senza variazioni significative rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni atmosferiche suggeriscono un clima generalmente mite e asciutto, con occasionali momenti di nuvolosità più intensa tra metà mattinata e primo pomeriggio.

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Ad Avellino, il 19 maggio 2026, cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Why Vesuvius is the Most Dangerous Volcano in the World Sullo stesso argomento Previsioni meteo per Avellino – 19 aprile 2026Ad Avellino, il 19 aprile 2026, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Previsioni meteo per Avellino – 1 maggio 2026Ad Avellino il 1 maggio 2026 sarà una giornata di bel tempo con sole splendente per l’intero arco della giornata. Meteo Avellino di Domenica 17 MaggioAvellino, Lunedì 18 Maggio: giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 13 e sarà di 20°C, la minima di 10°C al ... ilmeteo.it Meteo: seconda parte di settimana con assaggio d'estate! La tendenzaInizio settimana ancora instabile ma dal 20 maggio alta pressione e temperature in aumento su tutta Italia con valori anche leggermente oltre la norma. La tendenza meteo ... meteo.it