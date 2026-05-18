La settimana in Lombardia porta un cambiamento nel meteo rispetto ai giorni precedenti, con il ritorno del sole e temperature più gradevoli. Dopo un periodo di maltempo e valori sotto la media stagionale, le previsioni indicano un miglioramento progressivo, con giornate caratterizzate da clima più mite. Verso la fine della settimana si prevede che le temperature possano raggiungere i 25 gradi, in particolare tra giovedì e venerdì. La regione si prepara così a un fine settimana con condizioni atmosferiche più stabili.

Milano, 18 maggio 2026 - Maltempo e temperature sotto la media stagionale dovrebbero essere alle spalle con una settimana che riporta in Lombardia, giorno dopo giorno, una primavera più mite e dolce con punte intorno ai 25 gradi verso giovedivenerdì. Il tutto grazie a un campo di alta pressione tenderà ad espandersi dal vicino Atlantico verso il nostro Paese. Il quadro lombardo. “Una veloce perturbazione collegata alla bassa pressione con minimo sulle Isole Britanniche - spiegano gli esperti del Centro Geofisico Prealpino - transita oggi sui nostri cieli. Sono attesi rovesci e qualche temporale. In seguito, l'espansione dell'anticiclone atlantico verso l'Europa Centro-Settentrionale riporterà condizioni di stabilità atmosferica e un sensibile aumento delle temperature”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Previsione meteo Milano e Lombardia, la primavera è in rimonta: tornano sole e temperature piacevoli

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Previsioni meteo per lunedì 2 febbraio. Tornano pioggia e neve al Nord

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