Presentazione del libro di Gilberto Bacci | Scandicci e la sua storia
"Scandicci e la sua storia" di Gilberto BacciUn incontro dedicato alla scoperta delle vicende, delle tradizioni e dell'identità storica della città di Scandicci, raccontate attraverso le pagine dell'autore.Martedì 19 maggio alle ore 17,00 presso il Circolo La Pace di San Giusto - Via del Ponte a. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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