Una campionessa di powerslap ha condiviso che, sebbene il suo lavoro preveda di ricevere colpi frontalmente, la realtà quotidiana le provoca dolore più intenso. Ha spiegato di parlare con Dio mentre si prepara a ricevere il pugno e ha aggiunto che anche gli uomini meno timidi si fanno scoraggiare prima di affrontarla. La sua esperienza mette in luce le sfide di uno sport che combina forza e resistenza, e la sua prospettiva personale su questa attività.

Ha quel pizzico di follia idealista nello sguardo che la rende simile a Giovanna d’Arco. Lei però non sente le voci, fa vedere le stelle. E se qualche spiritoso la svillaneggiasse, uno sganassone ben assestato gli regalerebbe una gita sulla Luna senza missione Artemis. Franciska Szabo da Budapest, 34 anni di carne, ossa e adrenalina, sui social è definita «l’uragano ungherese»: tante medaglie nello judo, sport di famiglia, modella fitness, star in patria del reality tv Exathlon, wrestler col nome di battaglia «Sheena». È capitata in America quando la Ufc - la federazione di sport da combattimento che fattura miliardi di dollari fondata dall’imprenditore Dana White - stava promuovendo i primi incontri di powerslap. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Prendere schiaffi è il mio mestiere ma la vita fa più male»

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Prima dello schiaffo c'è questo...

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