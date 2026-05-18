Prende a calci un topo e si filma la denuncia social | Un' indecenza

Da salernotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video diffuso sui social mostra alcuni ragazzi nella Villa comunale di Angri mentre calpestano e colpiscono con calci un grosso ratto. Nel footage, uno di loro si riprende mentre utilizza l'animale come se fosse un pallone da calcio. La scena ha suscitato reazioni di sdegno tra gli utenti, e una denuncia è stata presentata sui social media definendola un’“indecenza”. La registrazione ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E' virale un video registrato nella Villa comunale di Angri da alcuni ragazzi che immortala uno di loro, mentre sferra dei calci a un grosso ratto utilizzandolo come fosse un pallone da calcio. Un "gioco" che ha suscitato l’indignazione del web. Il tutto mentre in sottofondo viene montata la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

he used me as bait to save his lover! now im dead and hes crying over my body.

Video he used me as bait to save his lover! now im dead and hes crying over my body.

Sullo stesso argomento

“Sembrava solo un animaletto carino”: turista prende in mano il topo portatore dell’Hantavirus e scatena la polemica social – IL VIDEOUn video pubblicato su TikTok ha acceso un acceso dibattito sui rischi legati agli animali selvatici e alla scarsa consapevolezza che spesso circola...

Leggi anche: "Un altro topo morto sul lungomare di Torrione": la denuncia di un cittadino

prende a calci unAggredisce un’anziana e prende a calci un oss del pronto soccorso: arrestato 69enne a RivoliAl termine degli accertamenti, l’uomo è stato arrestato per lesioni personali aggravate nei confronti dell’operatore sanitario e denunciato anche per l’aggressione all’anziana ... quotidianopiemontese.it

prende a calci unCaos al pronto soccorso di Rivoli: prende a calci un operatore sanitario e scaraventa a terra un’anzianaUn uomo di 69 anni arrestato dalla polizia dopo momenti di tensione all’ospedale cittadino. Era stato soccorso poco prima in stato confusionale ... giornalelavoce.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web