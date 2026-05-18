Prende a calci un topo e si filma la denuncia social | Un' indecenza

Un video diffuso sui social mostra alcuni ragazzi nella Villa comunale di Angri mentre calpestano e colpiscono con calci un grosso ratto. Nel footage, uno di loro si riprende mentre utilizza l'animale come se fosse un pallone da calcio. La scena ha suscitato reazioni di sdegno tra gli utenti, e una denuncia è stata presentata sui social media definendola un’“indecenza”. La registrazione ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione sulla vicenda.

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