Prende a calci un topo e si filma la denuncia social | Un' indecenza
Un video diffuso sui social mostra alcuni ragazzi nella Villa comunale di Angri mentre calpestano e colpiscono con calci un grosso ratto. Nel footage, uno di loro si riprende mentre utilizza l'animale come se fosse un pallone da calcio. La scena ha suscitato reazioni di sdegno tra gli utenti, e una denuncia è stata presentata sui social media definendola un’“indecenza”. La registrazione ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione sulla vicenda.
E' virale un video registrato nella Villa comunale di Angri da alcuni ragazzi che immortala uno di loro, mentre sferra dei calci a un grosso ratto utilizzandolo come fosse un pallone da calcio. Un "gioco" che ha suscitato l’indignazione del web. Il tutto mentre in sottofondo viene montata la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
he used me as bait to save his lover! now im dead and hes crying over my body.
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