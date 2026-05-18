Premio Roma all' 84ª edizione 102 nuove rose in gara al roseto comunale

Da romatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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All'84ª edizione del "Premio Roma", il concorso internazionale per nuove varietà di rose, il roseto comunale della capitale ha accolto visitatori, esperti e appassionati del settore florovivaistico durante le due giornate di gara. In palio il riconoscimento per le migliori tra le 102 nuove. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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