Premio Roma all' 84ª edizione 102 nuove rose in gara al roseto comunale
All'84ª edizione del "Premio Roma", il concorso internazionale per nuove varietà di rose, il roseto comunale della capitale ha accolto visitatori, esperti e appassionati del settore florovivaistico durante le due giornate di gara. In palio il riconoscimento per le migliori tra le 102 nuove. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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