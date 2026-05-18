Premio Gennaro Cannavacciuolo terza edizione
Domenica 24 maggio il Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo. La manifestazione è dedicata alla promozione di giovani interpreti della scena italiana e si svolge ogni anno con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti. La serata vedrà la partecipazione di artisti emergenti che si sfideranno per ottenere il riconoscimento finale. La premiazione si svolgerà durante l’evento, che rappresenta un momento di confronto tra giovani talenti e professionisti del settore.
Domenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di giovani interpreti della scena italiana.Organizzata dall’Associazione Culturale Gennaro. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Premio Gennaro Cannavacciuolo - Conferenza stampa con Federico Mollicone
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