Premio Gennaro Cannavacciuolo terza edizione

Domenica 24 maggio il Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo. La manifestazione è dedicata alla promozione di giovani interpreti della scena italiana e si svolge ogni anno con l’obiettivo di valorizzare nuovi talenti. La serata vedrà la partecipazione di artisti emergenti che si sfideranno per ottenere il riconoscimento finale. La premiazione si svolgerà durante l’evento, che rappresenta un momento di confronto tra giovani talenti e professionisti del settore.

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Domenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di giovani interpreti della scena italiana.Organizzata dall’Associazione Culturale Gennaro. 🔗 Leggi su Romatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Premio Gennaro Cannavacciuolo - Conferenza stampa con Federico Mollicone Sullo stesso argomento Il Premio Gennaro Cannavacciuolo torna al Teatro GhioneCosa: La terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, l’atteso evento interamente dedicato alla scoperta e alla valorizzazione dei migliori... Premio Girolamo Tripodi: tutto sulla terza edizioneScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Per l'8° anniversario... Premio Gennaro CannavacciuoloDomenica 24 maggio il palcoscenico del Teatro Ghione ospiterà la serata finale della terza edizione del Premio Gennaro Cannavacciuolo, un appuntamento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di g ... lafolla.it