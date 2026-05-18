Premio Buldrini | al via il concorso per i giovani talenti del Molise

È stato annunciato l'inizio del concorso Premio Buldrini, dedicato ai giovani talenti del Molise. Il concorso prevede la valutazione dei racconti da parte di una giuria composta da professionisti del settore letterario. Il vincitore riceverà un premio in denaro di 1.000 euro. La partecipazione è aperta ai giovani scrittori residenti nella regione, e le iscrizioni sono state aperte nelle scorse settimane. La scadenza per la presentazione dei racconti è prevista per la fine di questo mese.

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? Punti chiave Chi sono i professionisti che valuteranno i racconti dei giovani?. Quanto denaro riceverà il vincitore del primo premio letterario?. Come si può ottenere il corso di scrittura gratuito?. Dove è possibile scaricare la scheda per candidarsi al concorso?.? In Breve Premi da 500 e 300 euro per i primi due classificati.. Due segnalazioni con buoni libri da 200 euro ciascuno.. Un corso di scrittura gratuito da tre mesi per un segnalato.. Scadenza invio elaborati fissata per il 30 settembre 2026.. Il Comune di Campobasso e l’Unione Lettori Italiani hanno ufficializzato l’avvio della ventiquattresima edizione del Premio letterario Michele Buldrini, un concorso regionale di narrativa che punta a far emergere i nuovi talenti del Molise. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Buldrini: al via il concorso per i giovani talenti del Molise ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Premio Ditale d’oro, concorso per giovani talenti dell’alta sartoriaL’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di incontro tra tradizione e innovazione, favorendo il dialogo tra maestri artigiani e nuove... Al via il Concorso Internazionale Claudio Scimone 2026 dedicato ai giovani talenti, ecco tutti i dettagliApre i battenti la Nuova Edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone promossa dal Comitato Concorso Internazionale Claudio Scimone, in... Torna il premio Michele Buldrini: si rivolge a chi ha tra 16 e 36 anni con l’obiettivo di valorizzare la creatività narrativa e favorire l’emersione di nuove voci nel panorama letterario regionale. #IoSeguoTgr x.com