Al torneo Premier Padel di Buenos Aires, Chingotto e Galan hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva contro Coello e Tapia in finale. La coppia ha prevalso nel P1 di questa tappa, confermando un andamento positivo nel circuito. La finale si è svolta con un punteggio che ha sancito la loro superiorità nel match. Entrambi i giocatori hanno mostrato un livello di gioco elevato, portando a termine il loro incontro con successo.

Può essere definita “in crisi” una coppia che arriva in finale in quasi tutti i tornei? Sì, se parliamo di Arturo Coello e Agustin Tapia, ovvero dei dominatori delle ultime tre stagioni del circuito Premier Padel. Al P1 di Buenos Aires, i numeri 1 del ranking FIP si sono dovuti arrendere a Federico Chingotto e Ale Galan per la quarta sfida consecutiva, segnale inequivocabile di una tendenza in atto. E non è un episodio nemmeno l’ennesimo trionfo di Paula Josemaria e Bea Gonzalez in campo femminile: fanno festa sempre loro, la caccia al trono di Triay-Brea è più che mai aperta. Gijon, Miami, Asuncion e ora Buenos Aires: davvero impressionante la striscia di tornei vinti dai “Chingalan”, che settimana dopo settimana sembrano sempre più in fiducia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier Padel Buenos Aires, continua il momento magico di Chingalan e Paula-Bea

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DEPORTES | PREMIER PADEL BUENOS AIRES EN EL OBELISCO: CON LOS MEJORES JUGADORES DEL MUNDO

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