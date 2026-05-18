Preferenze tra figli? Novara | Sforzo di differenziarsi inevitabile I consigli pratici per un atteggiamento educativo sereno

In una recente intervista a Novara, è stata affrontata la questione delle preferenze tra figli e delle sfide che questo comporta per i genitori. Si è parlato di come, con più di un figlio, possa essere difficile mantenere un equilibrio e di come uno sforzo di differenziazione diventi spesso inevitabile. Sono stati condivisi alcuni consigli pratici per affrontare con serenità le dinamiche familiari e per gestire eventuali sentimenti di favoritismo.

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