Preferenze tra figli? Novara | Sforzo di differenziarsi inevitabile I consigli pratici per un atteggiamento educativo sereno
In una recente intervista a Novara, è stata affrontata la questione delle preferenze tra figli e delle sfide che questo comporta per i genitori. Si è parlato di come, con più di un figlio, possa essere difficile mantenere un equilibrio e di come uno sforzo di differenziazione diventi spesso inevitabile. Sono stati condivisi alcuni consigli pratici per affrontare con serenità le dinamiche familiari e per gestire eventuali sentimenti di favoritismo.
Essere genitori non è facile e, quando si hanno più figli, può capitare di sentirsi più in sintonia con uno rispetto a un altro. È una sensazione comune che spesso genera sensi di colpa. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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