A Prato sta per nascere la prima Curation Facility europea dedicata alle tecnologie spaziali, un progetto che coinvolge la riqualificazione dell’ex Creaf. La struttura sarà attrezzata per ospitare apparecchiature avanzate nel settore spaziale, ma rimangono ancora da definire i dettagli su come verranno installate e gestite le tecnologie. Invitalia si occuperà direttamente della gestione della committenza, assumendo il ruolo di coordinatore nel processo di realizzazione del centro.

? Punti chiave Come farà l'ex Creaf a ospitare tecnologie spaziali così avanzate?. Perché Invitalia gestirà direttamente la committenza di questo progetto?. Quali tipi di campioni extraterrestri verranno conservati a Prato?. Come cambierà il ruolo della Toscana nella ricerca spaziale europea?.? In Breve Sede presso l'ex Creaf con coinvolgimento di Regione Toscana e ASI.. Invitalia gestirà la committenza per superare le complessità burocratiche dell'opera.. Esistono solo tre centri simili al mondo in USA, Giappone e Cina.. Il progetto trasformerà un vuoto industriale in asset strategico per l'Europa.. Il Comune di Prato ha definito la tabella di marcia per trasformare l’ex Creaf nella prima Curation Facility europea, una struttura d’avanguardia dedicata alla conservazione di campioni spaziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato punta allo spazio: nasce la prima Curation Facility europea

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