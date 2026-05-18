Prato la favola non c’è | ma grazie lo stesso

Nel match di Prato, la squadra di casa ha subito una sconfitta per 1-2 contro la squadra avversaria. La formazione schierata in campo nel primo tempo ha visto alcuni cambi durante la ripresa, con inserimenti di nuovi giocatori a metà partita. La partita si è conclusa con il risultato di 3-5-2, senza che la squadra di casa riuscisse a ottenere un risultato positivo. I dettagli delle sostituzioni e delle formazioni sono stati comunicati ufficialmente durante l’incontro.

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