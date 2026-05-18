Prato la favola non c’è | ma grazie lo stesso
Nel match di Prato, la squadra di casa ha subito una sconfitta per 1-2 contro la squadra avversaria. La formazione schierata in campo nel primo tempo ha visto alcuni cambi durante la ripresa, con inserimenti di nuovi giocatori a metà partita. La partita si è conclusa con il risultato di 3-5-2, senza che la squadra di casa riuscisse a ottenere un risultato positivo. I dettagli delle sostituzioni e delle formazioni sono stati comunicati ufficialmente durante l’incontro.
Prato 1 Seravezza Pozzi 2 Prato (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Polvani, Risaliti; Cesari (dal 61’ Limberti), Greselin (dal 46’ D’Orsi), Fiorini, Lattarulo, Zanon (dal 61’ Gioè); Verde, Mencagli (dal 46’ Rossetti). A disposizione Stomeo, Corsa, Limberti, Gioè, Sarpa, Santarelli, Atzeni. All. Dal Canto. Seravezza Pozzi (3-5-2): Lagomarsini; Tognoni Marco (dal 75’ Mosti), Mannucci, Bajic; Pucci, Bedini, Fabri (dall’82’ Fontanarosa), Muhic, Mannelli; Sava (dall’89’ Pani), Lepri (dal 91’ Dalla Riva). A disposizione Azioni, Falteri, Tognoni Matteo, Dalla Riva, Fiore, Pani, Vanzulli. Arbitro: Decimo di Napoli, coadiuvato dagli assistenti Mastroianni di Mantova e Maraboli di Monza. 🔗 Leggi su Lanazione.it
She Cried Alone on the Road… Until the CEO Appeared
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