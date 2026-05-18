A Prato, nel contesto dell’evento W Garibaldi in programma martedì 19 maggio, si aggiunge un nuovo ospite al parterre finale. Oltre al cast già annunciato, saranno presenti anche Walter Santillo e Ofelia Passaponti, che accoglieranno la cantante Dolcenera. La presenza di quest’ultima si inserisce in un programma ricco di partecipazioni, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico e creare un momento di condivisione tra gli artisti coinvolti. La manifestazione si svolgerà in una location che si prevede affollata.

Prato, 18 maggio 2026 - Ci vorrebbe un salotto più grande per accogliere tutti gli ospiti che arrivano a W Garibaldi: martedì 19 maggio, oltre al cast già annunciato, Walter Santillo e Ofelia Passaponti accoglieranno con grande gioia la cantante Dolcenera. Dolcenera, pseudonimo di Emanuela Trane, è cantautrice e polistrumentista: ha partecipato al Festival di Sanremo 2003 che poi vinse nella categoria Giovani con il brano Siamo tutti là fuori. Ha continuato a pubblicare nuova musica, portare avanti progetti dal vivo e presenziare in tv. Ha pubblicato l'album Anima Mundi ed è stata protagonista della colonna sonora della serie Rai Lea. Più di recente, è stata tra i protagonisti televisivi di Pechino Express e partecipa regolarmente a eventi di rilievo nazionale, come il Concerto del Primo Maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prato, Dolcenera si aggiunge al parterre finale di W Garibaldi

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