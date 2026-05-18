Per la proiezione di un film al Festival di Cannes 2026, Carla Bruni ha deciso di indossare un abito con stampa zebrata. La cantante e modella è arrivata sul red carpet con un look che si distingue rispetto alle scelte più classiche, preferendo un outfit con motivi animalier. Il vestito ha coperto l’intera figura, senza particolari accessori o dettagli in evidenza. Nessun elemento aggiuntivo è stato segnalato al momento, e la presenza di Bruni è stata notata per la sua scelta di un look audace.

P er la proiezione di Garance al Festival di Cannes 2026, Carla Bruni ha scelto la stampa zebrata, che tra le fantasie animalier è probabilmente la più ingombrante e la più difficile da governare: più teatrale del leopardo, più grafica del ghepardo, con quel gioco ipnotico di bande bianche e nere che o prende il sopravvento o non funziona affatto. Sul red carpet della Croisette ha funzionato, e il merito è in gran parte di come il look è stato costruito, nei dettagli e nelle proporzioni, prima ancora che nell’abito in sé. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Carla Bruni a Cannes 2026: l’abito zebrato Roberto Cavalli è a sirena con strascico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Poteva scegliere qualcosa di sicuro. Un abito elegante, monocromo, magari nero. Invece è arrivata sul red carpet di Cannes con la zebra stampata addosso

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Forse vado contro corrente, ma credo che il tweet di @heather_parisi intercetti qualcosa di molto reale: una sfiducia diffusa nata da eccessivo paternalismo durante il COVID. Troppi politici hanno scelto di imporre anziché persuadere, e in alcuni casi la comuni x.com

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