Poteva scegliere qualcosa di sicuro Un abito elegante monocromo magari nero Invece è arrivata sul red carpet di Cannes con la zebra stampata addosso
Per la proiezione di un film al Festival di Cannes 2026, Carla Bruni ha deciso di indossare un abito con stampa zebrata. La cantante e modella è arrivata sul red carpet con un look che si distingue rispetto alle scelte più classiche, preferendo un outfit con motivi animalier. Il vestito ha coperto l’intera figura, senza particolari accessori o dettagli in evidenza. Nessun elemento aggiuntivo è stato segnalato al momento, e la presenza di Bruni è stata notata per la sua scelta di un look audace.
P er la proiezione di Garance al Festival di Cannes 2026, Carla Bruni ha scelto la stampa zebrata, che tra le fantasie animalier è probabilmente la più ingombrante e la più difficile da governare: più teatrale del leopardo, più grafica del ghepardo, con quel gioco ipnotico di bande bianche e nere che o prende il sopravvento o non funziona affatto. Sul red carpet della Croisette ha funzionato, e il merito è in gran parte di come il look è stato costruito, nei dettagli e nelle proporzioni, prima ancora che nell’abito in sé. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Carla Bruni a Cannes 2026: l’abito zebrato Roberto Cavalli è a sirena con strascico. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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Si poteva scegliere tra almeno una ventina di nomi, ma CASUALMENTE due dei tre citati nel titolo sono acquisti di un'altra dirigenza. Casualmente. - Facebook facebook
Forse vado contro corrente, ma credo che il tweet di @heather_parisi intercetti qualcosa di molto reale: una sfiducia diffusa nata da eccessivo paternalismo durante il COVID. Troppi politici hanno scelto di imporre anziché persuadere, e in alcuni casi la comuni x.com
Hanno detto che non si poteva fare... reddit