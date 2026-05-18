Potere al Popolo organizza banchetto pro Cuba a Torino Banca Intesa mette in guardia i dipendenti | Gruppi estremisti

A Torino, Potere al Popolo ha organizzato un banchetto per raccogliere viveri, farmaci e donazioni destinati a Cuba. Nel frattempo, Banca Intesa ha inviato una comunicazione ai propri dipendenti, mettendo in guardia contro presunti gruppi estremisti associati alle attività di Potere al Popolo. La banca ha specificato che la comunicazione si rivolge esclusivamente ai dipendenti e non ha coinvolgimenti diretti con l'evento. La questione ha sollevato discussioni in città e tra gli addetti ai lavori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Un banchetto per raccogliere viveri, farmaci e donazioni per Cuba può essere considerato un’iniziativa allarmante, tanto da dover essere comunicata con anticipo ai lavoratori di una vicina filiale di banca? La risposta è sì, almeno secondo un opuscolo interno diffuso dal team security di Intesa San Paolo per mettere in guardia i dipendenti dall’iniziativa benefica di Potere al Popolo, in corso in queste settimane in varie zone di Torino. Secondo quanto denunciato dal sindacato Sallca Cub, nei giorni scorsi varie filiali torinesi hanno ricevuto un bollettino (lo stesso di norma utilizzato per segnalare alluvioni, terremoti o altre calamità naturali) in cui si dava atto dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Potere al Popolo organizza banchetto pro Cuba a Torino. Banca Intesa mette in guardia i dipendenti: “Gruppi estremisti” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Multi SubThe CEO Accidentally Married a Security Guard… Huge Mistake! Sullo stesso argomento Referendum Giustizia, Torino: ragazzi di Potere al Popolo litigano con i Giovani DemocraticiLite a Torino tra alcuni ragazzi di Potere al Popolo e membri dei Giovani Democratici, scesi in piazza per festeggiare la vittoria del No al... Torino, scontro tra compagni: Potere al Popolo accusa di genocidio anche Pd e Sinistra ecologistaPotere al Popolo sta presidiando in queste ore Palazzo Civico a Torino, mentre è in corso il Consiglio comunale.