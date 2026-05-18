Potenza si accende di viola | luce per le malattie intestinali
A Potenza, molti edifici pubblici e monumenti si sono illuminati di viola per sensibilizzare sulle malattie intestinali. La scelta del colore mira a rappresentare la condizione e attirare l’attenzione sulla problematica, spesso poco conosciuta. Questi disturbi influenzano frequentemente la vita quotidiana dei giovani, creando difficoltà sociali e di integrazione. L’iniziativa coinvolge diverse istituzioni, che hanno reso visibile questa campagna di informazione e supporto.
? Punti chiave Perché il colore viola è diventato il simbolo di questa lotta?. Come impattano queste malattie sulla vita sociale dei giovani pazienti?. Quali sono i dati reali sull'aumento dei casi tra i minori?. Come può il Comune di Potenza aiutare chi soffre in silenzio?.? In Breve In Italia oltre 250.000 persone soffrono di malattie infiammatorie croniche intestinali.. Casi sotto i 20 anni cresciuti del 25% negli ultimi 15 anni.. Aumento del 22% per il Morbo di Crohn e 29% per la Colite Ulcerosa.. Iniziativa promossa dall'associazione M.I.Cro. Italia ODV per il 19 maggio.. Il Palazzo di Città di piazza Matteotti si preparerà a brillare di una luce viola per sensibilizzare tutti sulle malattie infiammatorie croniche intestinali, in occasione della giornata mondiale dedicata il 19 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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