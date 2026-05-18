Potenza si accende di viola | luce per le malattie intestinali

A Potenza, molti edifici pubblici e monumenti si sono illuminati di viola per sensibilizzare sulle malattie intestinali. La scelta del colore mira a rappresentare la condizione e attirare l’attenzione sulla problematica, spesso poco conosciuta. Questi disturbi influenzano frequentemente la vita quotidiana dei giovani, creando difficoltà sociali e di integrazione. L’iniziativa coinvolge diverse istituzioni, che hanno reso visibile questa campagna di informazione e supporto.

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