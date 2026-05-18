Potenza 400 pasti senza glutine a scuola | inclusione e formazione
A Potenza, in una scuola, sono stati preparati e distribuiti 400 pasti senza glutine destinati agli studenti con celiachia. Durante l’iniziativa, sono state coinvolte attività di formazione per i bambini, con l’obiettivo di spiegare loro cosa comporta la sensibilità al glutine. La sicurezza alimentare di questi pasti è stata garantita attraverso controlli specifici e procedure di preparazione che rispettano le normative vigenti. Non sono stati resi noti i nomi delle persone o delle strutture coinvolte in questa operazione.
? Domande chiave Come hanno coinvolto i bambini per spiegare la celiachia a Rossellino?. Chi ha garantito la sicurezza alimentare di questi 400 pasti?. Perché la mensa scolastica è diventata un laboratorio di inclusione?. Quali saranno le conseguenze di questa iniziativa per le scuole locali?.? In Breve Incontro formativo a Rossellino con le operatrici Serenissima Rossella Logiurato e Daniela Votta.. Domenico Galante spiega la celiachia ai bambini tramite schede-gioco didattiche.. Assessore Federica D’Andrea sottolinea il ruolo della scuola nell'insegnare il rispetto delle diversità.. Collaborazione tra Comune di Potenza e Associazione Italiana Celiachia per la Settimana Nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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