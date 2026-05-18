Porto disgelo fra Comune e Authority Marchionna attacca i professionisti della polemica

A Porto si registra un nuovo avvicinamento tra l’amministrazione comunale e l’Autorità portuale, con un cambio di tono rispetto alle recenti tensioni. Le parti hanno adottato un linguaggio più pacato, evitando parole di rottura e sottolineando la volontà di mantenere un dialogo costruttivo. In un comunicato congiunto, si invita a focalizzarsi su questioni tecniche e sui dati, lasciando da parte le polemiche sterili. Marchionna ha criticato alcuni professionisti coinvolti nel dibattito pubblico.

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