Porto disgelo fra Comune e Authority Marchionna attacca i professionisti della polemica
A Porto si registra un nuovo avvicinamento tra l’amministrazione comunale e l’Autorità portuale, con un cambio di tono rispetto alle recenti tensioni. Le parti hanno adottato un linguaggio più pacato, evitando parole di rottura e sottolineando la volontà di mantenere un dialogo costruttivo. In un comunicato congiunto, si invita a focalizzarsi su questioni tecniche e sui dati, lasciando da parte le polemiche sterili. Marchionna ha criticato alcuni professionisti coinvolti nel dibattito pubblico.
BRINDISI – Toni distensivi, nessuna frattura istituzionale e un invito a riportare il confronto sul terreno delle competenze e dei fatti concreti. A margine della conferenza stampa convocata stamattina, lunedì 18 maggio, nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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