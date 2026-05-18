Porto disgelo fra Comune e Authority Marchionna attacca i professionisti della polemica

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Porto si registra un nuovo avvicinamento tra l’amministrazione comunale e l’Autorità portuale, con un cambio di tono rispetto alle recenti tensioni. Le parti hanno adottato un linguaggio più pacato, evitando parole di rottura e sottolineando la volontà di mantenere un dialogo costruttivo. In un comunicato congiunto, si invita a focalizzarsi su questioni tecniche e sui dati, lasciando da parte le polemiche sterili. Marchionna ha criticato alcuni professionisti coinvolti nel dibattito pubblico.

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BRINDISI – Toni distensivi, nessuna frattura istituzionale e un invito a riportare il confronto sul terreno delle competenze e dei fatti concreti. A margine della conferenza stampa convocata stamattina, lunedì 18 maggio, nella sede dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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