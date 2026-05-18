Ponte Nuovo ancora chiuso e città in difficoltà Sindaco sotto ' attacco' | Opera non fruibile comunità trascurata
Il Ponte Nuovo rimane chiuso da diverso tempo, senza indicazioni precise sui tempi di riapertura. La chiusura dell’opera influisce sulla mobilità cittadina e provoca disagi tra i residenti. La mancanza di una data certa per l’apertura ha portato a crescenti critiche e tensioni politiche tra le forze locali. Il sindaco ha commentato la situazione definendo l’opera non fruibile e accusando la comunità di essere stata trascurata. La vicenda continua a occupare le cronache della città senza novità ufficiali sulla riapertura.
Il Ponte Nuovo resta ancora chiuso e non si conoscono tempi certi per la sua riapertura. Una situazione che alimenta critiche e polemiche politiche in città. A intervenire è Fernando Brogna, consigliere comunale di minoranza e vice coordinatore provinciale della Lega, che traccia un bilancio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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