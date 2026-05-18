Recentemente si è aperto un dibattito sul ponte di Senigallia dopo che un esponente ha sollevato dubbi sulla conformità del progetto alla legge approvata nel 2018. La questione riguarda l’approvazione del progetto stesso, avvenuta nonostante le norme vigenti in quel periodo. Si cerca di capire come possa essere stato approvato un intervento che, secondo alcuni, potrebbe risultare incompatibile con le disposizioni normative applicabili. La discussione coinvolge diverse autorità e tecnici incaricati di verificare la conformità del progetto alle leggi in vigore.

? Punti chiave Chi ha approvato il progetto nonostante le norme del 2018?. Come può un progetto approvato risultare fuori norma rispetto alla legge?. Perché l'ingegnere Rognoli ha cambiato versione sulla responsabilità politica?. Quali dirigenti regionali dovranno rispondere delle autorizzazioni concesse tra il 2017 e il 2020?.? In Breve Progetto approvato dal Consiglio Regionale nel 2019 sotto la giunta Ceriscioli.. Messa in esecutività del provvedimento avvenuta nel marzo 2020.. Incongruenze tecniche dell'ingegnere Rognoli su norme emanate nel 2018.. Responsabilità dei dirigenti regionali tra il 2017 e il 2020 in discussione.. Nicola Malerba ha sollevato nuovi interrogativi sulla legittimità del progetto del ponte di Senigallia, citando una missiva dell’ingegnere Rognoli che metterebbe in luce incongruenze normative risalenti al 2018. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ponte di Senigallia: Malerba solleva dubbi sulla legge del 2018

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