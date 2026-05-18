Ponte di Brivio chiuso e disagi | si chiede più presidio E a Levata un incontro

Il ponte di Brivio rimane chiuso, causando disagi alla viabilità locale. Le Province di Bergamo e Lecco hanno annunciato l’intenzione di inviare una lettera alle Prefetture di competenza per richiedere un aumento dei controlli e la presenza di più presidio sulla struttura. Nel frattempo, a Levata si è tenuto un incontro tra amministratori e cittadini per discutere delle problematiche legate alla chiusura del ponte e delle soluzioni possibili.

LA CHIUSURA. È quanto le Province di Bergamo e Lecco chiederanno alle rispettive Prefetture attraverso una lettera che verrà spedita nei prossimi giorni. Una maggiore presenza delle forze dell’ordine sulle strade interessate dai disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio. È quanto le Province di Bergamo e Lecco chiederanno alle rispettive Prefetture attraverso una lettera che verrà spedita nei prossimi giorni. La decisione è stata presa dopo un vertice tenutosi nei giorni scorsi: «Prima della chiusura del ponte di Brivio – sostiene il consigliere provinciale Massimo Cocchi – c’erano state alcune riunioni alle Prefetture di Bergamo e... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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È quanto le Province di Bergamo e Lecco chiederanno alle rispettive Prefetture attraverso una lettera che verrà spedita nei prossimi giorni. x.com

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