Ponte Calopinace svolta dopo lo stop | nuova ditta e taglio del nastro entro due settimane

Dopo mesi di stop, si registra una svolta per il ponte sul Calopinace. Una nuova azienda si occuperà dei lavori di ripristino, che dovrebbero essere completati entro due settimane. L’intervento prevede la riapertura del ponte e il ripristino delle condizioni di sicurezza. La conclusione dei lavori potrebbe avvenire prima della fine della legislatura, portando a una riapertura attesa da tempo. La gestione del progetto è stata affidata a un’impresa incaricata di accelerare le procedure.

Forse la “maledizione” del ponticello sul Calopinace si sta per rompere e si potrebbe finalmente arrivare al taglio del nastro entro la fine della legislatura.A confermare la notizia a ReggioToday è il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia, nel corso del dibattito tra candidati sindaci. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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